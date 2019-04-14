Культура

Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Александром Голышевым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Сегодняшний гость студии – председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества, советник губернатора Псковской области Александр Голышев.

Речь пойдет о культуре, судьбе Псковского музея-заповедника и состоянии музейного дела в регионе в целом. Также гость студии расскажет о работе регионального отделения РВИО и реализации проекта партии «Единая Россия» «Историческая память» в Псковской области. Напомним, в начале апреля Александр Голышев был назначен координатором этого партпроекта в псковском регионе.

Вопросы гостю студии можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.