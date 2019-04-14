Культура

Псковский музей приглашает псковичей и гостей города на экскурсии

Псковский музей-заповедник приглашает на сборные экскурсии и интерактивные программы, которые пройдут с 1 по 5 мая. Об этом сообщается на сайте музея.

С 1 по 5 мая можно будет посетить Псковский Кремль. Стоимость билета для взрослых — 150 рублей, для школьников — 100 рублей.

В течение майских праздников можно будет посетить экскурсию по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова». Стоимость — 100 рублей и входная плата.

Только 1 мая можно будет увидеть интерактивную программу «Как учили в старину» в Приказной палате. Стоимость — 150 рублей.

450 рублей будет стоить экскурсия по трем экспозициям Фондохранилища.

Псковичам и гостям города представится возможность посетить музеи-квартиры В. Ленина и Ю. Спегальского, а также интерактивные программы «Средневековая модница», «Старая крепость», «Канцелярия Петра I».