Культура

Открытие сезона органных концертов состоится в Печорах

Сегодня в лютеранской церкви Святого Петра в Печорах состоится открытие органного концерта.

Как сообщали Псковской Ленте Новостей ранее организаторы мероприятия, из города Пскова будет организована доставка желающих посетить концерт.

Отъезд из Пскова в 14.45 от магазина «Зенден». Стоимость - 200 рублей в обе стороны. Справки и бронирование по телефону: 89113795734 (Сергей Евгеньевич).

Напомним, что на концерте – открытии сезона выступит Илона Биргеле (орган, Рига). В программе: Дж.Фрескобальди, К.Ф.Э.Бах, И.С.Бах, Р.Ермакс, П.Васкс, А.Калейс.

Начало программы в 16.00.