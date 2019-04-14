Открытие сезона органных концертов состоится в Печорах

Сегодня в лютеранской церкви Святого Петра в Печорах состоится открытие органного концерта.
Как сообщали Псковской Ленте Новостей ранее организаторы мероприятия, из города Пскова будет организована доставка желающих посетить концерт.
Отъезд из Пскова в 14.45 от магазина «Зенден». Стоимость - 200 рублей в обе стороны. Справки и бронирование по телефону: 89113795734 (Сергей Евгеньевич).
Напомним, что на концерте – открытии сезона выступит Илона Биргеле (орган, Рига). В программе: Дж.Фрескобальди, К.Ф.Э.Бах, И.С.Бах, Р.Ермакс, П.Васкс, А.Калейс.
Начало программы в 16.00.