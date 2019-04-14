Культура

Макет диорамы «Ледовое побоище», которую установят в Самолве, будет рассмотрен рабочей группой 20 апреля

Макет будущей диорамы «Ледовое побоище», которую планируется установить в деревне Самолва Гдовского района к 800-летие Александра Невского, будет рассмотрен завтра, 20 апреля, на рабочей группе оргкомитета по подготовке к празднованию этой юбилейной даты. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества, общественный советник губернатора Псковской области Александр Голышев.

По его словам, «имя Александра Невского обладает таинственной силой пробуждать общественные инициативы». Так, в Самолве неожиданно появился первый частный музейно-культурный центр, который возглавил писатель, журналист Владимир Потресов, а к 800-летию полководца здесь планируется открыть музей «Ледовое побоище», в котором достойное место займет диорама. Инициатор создания полотна, посвященного той битве, - председатель правления Военно-исторического центра Северо-Западного федерального округа Олег Титберия, а создал диораму главный художник Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Евгений Емельянов.

Год назад диорама впервые была представлена в Музее артиллерии. «Я был на том "премьерном показе", и когда начали обсуждать, где можно показать такую красоту, Олег Титберия сказал: "Только в Самолве"». Выбрали место, уже им выкуплена земля, он выступает инвестором, и завтра, 20 числа, одним из вопросов, которые будут рассматриваться на рабочей группе оргкомитета по 800-летию Александра Невского, будет рассмотрение макета диорамы», - рассказал Александр Голышев, добавив, что заседание, скорее всего, проведет губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«То есть шаг очень стремительный», - констатировал гость студии, выразив надежду на то, что «наша общественность тактично отнесется к этому проекту».