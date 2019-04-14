Культура

В Центре народного творчества для юных псковичей пройдут интерактивные программы «Пасха к нам приходит!»

с 22 по 26 апреля в Центре народного творчества в рамках цикла познавательных программ для детей состоятся интерактивные программы, посвященные пасхальной теме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении. Юных жителей Пскова познакомят с обычаями и обрядами, связанными с празднованием Пасхи на территории Псковской области.

В программе:

мультимедийная познавательная программа «Пасхальные традиции псковичей»

посещение выставки мастеров декоративно-прикладного творчества «Псковские художественные ремесла»

показ мультфильма «Пасхальный колобок»

пасхальные подарки каждому участнику

Напомним, Центр народного творчества более трех лет проводит серию мультимедийных экскурсий, которые вошли в большой цикл программ для детей, рассказывающих о народной культуре Псковского края, о традициях наиболее известных и популярных праздников народного календаря. Интерактивные познавательные программы созданы в целях ознакомления школьников с многообразием народной культуры Псковской области.