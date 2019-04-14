Культура

Съезд российских градозащитников завершается в Пскове

Съезд градозащитных организаций России завершается в воскресенье в Пскове.

Как сообщили ПЛН в областном отделении ВООПИиК, мероприятие открылось в субботу, 20 апреля. В этот день перед началом работы участники форума совершили экскурсию по городу. Затем прозвучал ряд докладов по актуальным темам сохранения исторической застройки. По итогам обсуждения была принята итоговая резолюция.

Сегодня участники съезда побывают на экскурсии в Изборске. По возвращении в Псков они обсудят проблемы сохранения памятников археологии как историко-ландшафтных объектов, постановку на охрану объектов с признаками ОКН и другие вопросы.

Отметим, что в работе съезда участвуют представители градозащитных организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Казани, Пскова и других городов России.