Культура

С современной живописью из коллекции «Михайловского» могут познакомиться жители и гости Опочки

Сегодня в Опочке, в Районном центре культуры для посетителей откроют выставку «Псковский пейзаж» из фондов Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты новостей в Пушкинском Заповеднике, в экспозицию вошли 15 полотен работ современных художников. Только две из них созданы в последний год ХХ столетия, остальные же — «дети» века нынешнего. Есть здесь картины, авторы которых — совсем молодые, еще не известные широкой публике художники — студенты и выпускники художественных вузов страны. Рядом с ними представлены на выставке и работы признанных мастеров. Каждая из этих работ, — убеждены в Пушкинском Заповеднике, — позволяет взглянуть по-новому, зачастую даже более пристально, на уже знакомые пушкинские места.

Геннадий Алексеев. Февраль. У дома поэта (2017).

Оригинальная живопись на выставке дополнена изданными в разные годы путеводителями по Пушкинскому Заповеднику, а также художественными альбомами с видами Михайловского и его окрестностей.

Планируется, что выставка «Псковский пейзаж» из фондов Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» будет работать в Опочке в течение месяца, до 21 мая.