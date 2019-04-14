Культура

В Пушкинском музее-заповеднике открыли выставку «Моя «Пиковая дама» в большой моде…»

В воскресенье, 21 апреля, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» открыли выставку «Моя «Пиковая дама» в большой моде…». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, экспозицию создавали к «круглой дате» — 185 лет назад, в апреле 1834-го, во втором томе журнала «Библиотека для чтения», увидела свет повесть Пушкина «Пиковая дама». Эта «петербургская фантасмагория» моментально стала популярной среди читающей публики, и автор писал в дневнике: «Моя «Пиковая дама» в большой моде. Игроки понтируют на тройку, семерку и туза. При дворе нашли сходство между старой графиней и кн<ягиней> Н<атальей> П<етровной> и, кажется, не сердятся…».

Фрагмент экспозиции: старая графиня, портрет Сен-Жермена... Фото: Пушкинский Заповедник

Экспозиция, развернутая в мемориальной усадьбе «Петровское», в доме П.А. и В.П. Ганнибалов, чрезвычайно интересна. Она подготовлена по материалам сразу нескольких фондовых коллекций и двух частных собраний. Здесь можно увидеть живопись и графику от конца XVIII столетия до наших дней, в том числе гравюру Антуана-Жана Дюкло «Костюмированный бал», датируемую 1773 годом. В экспозиции также много выдающихся образцов декоративно-прикладного искусства из разных эпох, старинная мебель и подсвечники, карточные колоды и аксессуары для игры, дамские «бальные мелочи» и «комнатные» копии статуй из Екатерининского парка в Петродворце, издания «Пиковой дамы». Своеобразным «центром притяжения» и «основой сюжета» выставки стала сидящая в «вольтеровских креслах» скульптурная фигура старой графини Анны Федоровны Томской (гипс, акрил, текстиль, кружево; автор работы — Наталья Аксенова). А некоторую «оперность» всей той жути, которая происходит в повести (не случайно позже «Пиковая дама» привлечет внимание другого гения, П.И. Чайковского), прекрасно передает кукольная композиция «Зимняя канавка» петербургского художника- декоратора Лады Репиной.

Лада Репина. Зимняя канавка (2010). Из собрания Пушкинского Заповедника

В музее убеждены, что выставка «Моя «Пиковая дама» в большой моде…» войдёт, в свою очередь, в большую моду у посетителей.

Работать в Петровском она будет до конца года.