Культура

Псковская областная библиотека приглашает на встречу с издательским домом «Самокат»

23-24 мая Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина (Сиреневый бульвар, 3) приглашает на встречу с издательским домом «Самокат».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной библиотеке, псковичам хорошо известна продукция популярного в России издательства. «Самокат» неоднократно становился участником Международного книжного форума «Русский Запад».

Издательский дом «Самокат» ищет по всему миру и привозит в Россию лучшие детские книги, открывает для читателя новых российских авторов и художников.

Литература, которую выпускает издательство, интересна детям и взрослым.

В программе:

23 мая в 14.00 - Обзор новинок издательства.

23 мая в 17.00 - Разговор с младшими школьниками об энциклопедии «Театр» и мастер-класс по изготовлению театральных масок.

24 мая в 11.00 - Встреча с дошкольниками. Книга Давида Кали «Горошек» и мастер-класс по изготовлению самолетика.

24 мая в 13.00 - Встреча со старшими школьниками. Книга «Пссст. Кто я?» Аннетте Херцог.

Желающие смогут приобрести книги.

Вход свободный.