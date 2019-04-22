Порховский музей подготовил новую программу «Школа ремесленника» для детей

Для детских групп сотрудники Порховского музея предлагают новую программу в Доме ремесел «Школа ремесленника».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в МБУК «Порховский музей», группа детей 30-45 человек организованно делится на 4 подгруппы. Каждая подгруппа занимается с 3 мастерами и в «Школе грамоты» по 20 минут, передвигаясь друг за другом. По итогу дети близко знакомятся с тремя основными ремеслами Порховского края прошлых веков и обучаются грамоте в интерактивном классе: плетение из болотных трав, ткачество, плетение из лозы и «Школа грамоты».
Стоимость - 100 рублей с человека.