Культура

Серебряную медаль Молодежных Дельфийских игр России завоевала студентка Псковского колледжа искусств

Серебряную медаль Восемнадцатых Молодежных Дельфийских игр России завоевала студентка Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова Ангелина Семенова.

Как рассказала Псковской Ленте Новостей преподаватель Ангелины по классу сольного пения, руководитель делегации Екатерина Камалова, участие в Дельфийских играх России было очень напряженным и волнительным. Она отметила, что уже в отборочном туре конкуренция была слишком велика: из 29 вокалистов, победивших в Малых Дельфийских играх из различных регионов России, в финал конкура прошли лишь восемь сильнейших.

«Мы счастливы, что жюри по достоинству оценило нашу певческую культуру, драматургическое решение всех вокальных композиций, которые Ангелина представила вначале в отборочном туре, а затем и финале конкурса. Объявляя результаты конкурса, члены жюри отметили красивый тембр, ведение звука, глубину «вживания» в образ. Все это необычайно важно для нас», - подчеркнула Екатерина Камалова.

По словам самой победительницы, которая впервые за историю участия псковичей в Дельфийских играх привезет в Псков серебряную награду, ее переполняют эмоции и гордость. «Это самая сложная и, вместе с тем, самая дорогая победа в моей жизни. Конкуренция была очень велика, все участники - яркие, технически оснащённые вокалисты, но, выходя на сцену, я не думала об этом. Главное было - донести песню до зрителей, петь от души!» - заключила Ангелина.

Напомним, что всего в отборочных соревнованиях (Малых Дельфийских играх) в различных регионах России приняли участие около 1 млн. молодых людей. В Ростов-на-Дону прилетели 2,5 тысяч молодых музыкантов, танцоров, фотографов, художников, начинающих журналистов из 85 субъектов России.

Псковскую область на этих престижных творческих состязаниях представили 19 участников – студенты колледжа искусств Ангелина Семенова и Валерий Огло (эстрадное пение), учащиеся детских музыкальных школ Василий Черотченко (фортепиано), Алексей Манушин (баян), Алина Жолобова (эстрадное пение), учащиеся детской художественной школы Анастасия Меньщикова и Виктория Шейбакова, участники театра танца «Русские узоры».