В голосовании за лучшее музейное мультимедиа интернет-пользователи отдали предпочтение проекту из «Михайловского»

На официальном сайте Интернет-фестиваля музейного мультимедиа «Музейный Гик» закрыто зрительское голосование за работы, предложенные к участию в конкурсной программе этого года. В номинации компьютерная «Игра/викторина» интернет-пользователи признали лучшим проект Государственного Пушкинского Заповедника «…Для развлеченья, для мечты, для сердца…».
Разработка музейщиков из Пушкиногорья лидирует, опережая ближайшего «конкурента» - викторину «Тамбовский край в лицах», представленную от Государственного архива социально-политической истории Тамбовской области, без малого в два раза (408 голосов против 213).
На «заставке» проекта - акварель из цикла иллюстраций к «Евгению Онегину» выдающегося русского графика Юрия Игнатьева (из фондов Пушкинского Заповедника).
Теперь в музее ждут итогов работы профессионального жюри, которая, согласно Положению о фестивале, продлится до 15 мая.
Напомним, что в творческом соревновании, которое проводится уже в пятый раз, традиционно участвуют разработанные для музеев, архивов и в библиотечных систем мультимедийные программы, доступные для просмотра в интернете или для свободного скачивания на ПК, смартфоны, планшетные компьютеры. В текущем году на конкурс «Музейный Гик» подано 120 конкурсных заявок от музеев и библиотек России и Белоруссии.
Призы и дипломы «Гика» по традиции будут вручены его победителям в дни проведения Международного фестиваля «Интермузей-2019».