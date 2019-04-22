Культура

От утюга до гризайля: в «Михайловском» решили продлить работу детской студии еще на год

В Студии эстетического развития детей, которая работает при Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», закончился учебный год, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

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В течение пяти с половиной месяцев, по выходным, в группах первого и второго года обучения занимались 18 и 14 дошкольников и младших школьников соответственно. Бóльшая часть из них - дети, которые живут в поселке Пушкинские Горы, но нескольких ребят привозили на занятия из близлежащих деревень.

В «Пушкинской капелле» Петра Оссовского. Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Программа курса была составлена так, чтобы познакомить детей с разными явлениями культуры и искусства - как традиционного, народного, так и академического. Так, к примеру, студийцы нового набора (дошкольники) побывали на занятии «Если видишь на картине...», где учились различать пейзаж, портрет и натюрморт, а полученные знания закрепляли еще и на уроке, который назывался «Какого цвета море». На занятии «На столе, блистая, шипел вечерний самовар...» детям среди прочего рассказывали о тонкостях столового этикета пушкинской поры; на уроке «Калечина-малечина, сколько часов до вечера?» учили играть в народные игры и так далее.

Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Ученики младших классов, которые занимаются в студии уже второй год, осваивали более сложные темы. Среди них назовём «Тайны кофейного зернышка. Кофейная акварель)» - не только рассказ об истории любимого всеми кофейного напитка, но и знакомство с живописью в технике гризайль». Занятие «Жили-были деньги...» предполагало не только экскурс в историю денег, но и демонстрацию женских и мужских кошельков первой половины XIX века из собрания музея. На уроке «Он бежит себе в волнах…» перед детьми развернули отдельные страницы из славного прошлого русского флота и жизни деда Пушкина, основателя усадьбы в Михайловском Осипа Ганнибала — морского артиллериста. На занятии «А за ним такая гладь — ни морщинки не видать!» детям рассказали об эволюции утюга и научили пользоваться старинными принадлежностями для глажки белья — вальком и рубелем.

Фото: музей-заповедник «Михайловское».

На занятиях дети познакомились со многими экспонатами из фондов музея и частных коллекций, побывали на выставках, развёрнутых в Научно-культурном центре заповедника («Прекрасны вы, брега Тавриды…», Пушкинская капелла Петра Оссовского, «Что за прелесть эти сказки…», проч.). К работе студии привлекали не только музейных педагогов, но и специалистов других служб, отметила куратор проекта, методист Пушкинского Заповедника по музейно-образовательной деятельности Татьяна Тимошина.

Все без исключения воспитанники студии и их родители выразили желание продолжать занятия, и сейчас в музее начинают разработку программы третьего учебного года.