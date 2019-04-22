Культура

Жителей Псковской области приглашают принять участие в акции #ПушкинChallenge

23 апреля, в Международный день книги, в Центральной городской библиотеке Пскова стартовала акция #ПушкинChallenge, которая продлится до 6 июня - Пушкинского дня России.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, акция проводится к 220-летию со дня рождения поэта. Говорят, что многие эпиграммы Пушкина, посвящения в альбомах можно сравнить с современными блогами, отметили в библиотеке.

Отточенная краткость высказывания, каламбурность, связь с конкретной литературной и политической ситуацией – основные черты пушкинской эпиграммы, которая и сегодня остается актуальной.

Псковичей приглашают присоединиться к акции. Участие в ней уже приняли директор Централизованной библиотечной системы города Пскова Галина Большакова, директор ООО «Империал» Николай Рассадин и пресс-атташе Пушкинского музея-заповедника Лидия Токарева.