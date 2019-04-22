Культура

Стало известно, какой коллектив представит Псков на крупнейшем рок-фестивале в Петербурге

Фото здесь и далее: Иван Чулков

В июле на крупнейшем рок-фестивале «Живой!», который с 2008 года ежегодно проходит в Санкт-Петербурге, Псков представит группа «Капитан Смоллетт».

В отборочном туре коллектив принял участие вместе с такими командами, как «Октябрьский проспект», «Дело Непенина», «Постоянные», «ГефесТ» и V.V. and Band.

Победитель был определен путем зрительского голосования, которое проходило в клубе TIR.

«Живой!» - крупнейший в Санкт-Петербурге некоммерческий музыкальный фестиваль со свободным входом. Основная идея фестиваля - привлечение внимания широкой аудитории к современной живой музыке и визуальному искусству. Цель фестиваля - поиск и продвижение талантливых молодых музыкантов, художников и фотографов.

Список участников фестиваля формируется из победителей отборочных туров и именитых хедлайнеров. Так, в прошлом году хэдлайнерами первого дня фестиваля стали Сергей Бобунец, группа «АнимациЯ» и второй раз группа «Кирпичи», хэдлайнерами второго дня фестиваля стали группы «Слот», «Аффинаж» и второй раз группа «Zero People».