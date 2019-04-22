Культура

Фотовыставка «В тени города» открылась в Псковском колледже искусств

Фотовыставка «В тени города» студентки IV курса специализации «Фото и видеотворчество» Александры Шаркуновой открылась в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова 23 апреля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, студентка представила 30 авторских работ, посвященных жанру пейзажа.

Сюжеты фотографий показывают красоту городов и окружающей природы, которая в настоящее время уходит на второй план, оттесняемая городом. Отсюда и название выставки - «В тени города».

Фотографии подчеркивают контраст, создающийся между природой и городом, и то, как объединившись между собой, эти два направления в пейзаже гармонично смотрятся в окружающем мире.

Творческий номер был исполнен студенткой 3 курса театрального отделения Ксенией Андреевой. Вел церемонию открытия выставки студент 2 курса специальности «Социально-культурная деятельность» Константин Уфимцев.

Выставка будет открыта до 7 мая.

Адрес выставочного зала отделения культуры и искусств: ул. Набат, д.5, аудитория 319. Вход свободный.