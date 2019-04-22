Культура

II ежегодный конкурс сказителей «Забавы вокруг печки» прошел в Псковском колледже искусств

II ежегодный студенческий конкурс сказителей «Забавы вокруг печки» состоялся в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, участники конкурса - студенты 1-4 курсов специализации «Этнохудожественное творчество». Они соревновались в сказительском мастерстве, исполняя сказки, небылицы, старинные легенды и былички, демонстрировали театрализованные сценки и зарисовки. На открытии конкурса студенты 4 курса Валерия Николаева, Сергей Иванов, Ирина Екимова представили оригинальную сценку и развлекательную программу для зрителей.

Все студенты получили дипломы 1 – 3 степеней. Лауреатами конкурса стали Валерия Николаева (4 к.), Анна Павлова (1 к.). Анна также стала обладательницей приза «Зрительских симпатий».

Члены жюри во главе с руководителем детского фольклорного ансамбля «Скоморошина» Натальей Ивановой высоко оценили уровень участников конкурса, отметив их артистичность и профессионализм. Завершился конкурс совместным, по русской традиции, чаепитием у самовара.