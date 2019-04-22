Культура

Новый выпуск альманаха «Псковский летописец» презентуют 29 апреля

Новый выпуск альманаха «Псковский летописец» представят в Приказной палате 29 апреля. Об этом сообщается на сайте Псковского музея-заповедника.

Как сообщила председатель Псковского регионального отделения Союза краеведов России Тамара Вересова, альманах не выходил 5 лет. «За эти годы накопилось столько удивительных новостей, что их хватило бы еще на таких же девять номеров», - подчеркнула она.

Главной темой этого выпуска является самая «злободневная» на сегодняшний день, не сходящая с новостных лент, - Псков и Ганзейский союз. В альманахе ей посвящены четыре статьи: «Псков в системе ганзейских отношений»; «Записи псковской речи иностранцами, составленные в Пскове ганзейского времени»; «Древние торговые и транспортные связи Пскова с Тарту и Нарвой» и «Исследования Нового Торга Пскова ХVI–ХVIII гг.: археологические открытия». «По большому счету, для истории Псковской земли, да и любого человека, интересующегося историей родного края, каждая статья альманаха - бесценный подарок», - уверена Тамара Вересова. Представлять издание будут его авторы - историки, археологи, филологи.

Впервые будет представлен «Итальянский этюд» Н.Н. Лохова из собрания Псковского музея