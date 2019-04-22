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Культура

Поклонников органной музыки приглашают в Печоры на майские концерты

24.04.2019 22:03|ПсковКомментариев: 0

В лютеранской церкви Святого Петра в Печорах 24 и 26 мая состоятся концерты органной музыки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, концерты органной и ансамблевой музыки в церкви исполняются на историческом духовом органе, построенном эстонской фирмой Kriisa в 1928 году. Он является одним из десяти сохранившихся исторических органов России. Также печорский орган является единственным духовым органом в Псковской области.

24 мая, в пятницу, в 18:30 состоится концерт Андрея Бардина (Красноярск), а 26 мая, в воскресенье, в 16:00 – Ивана Татаринова (США).

Концерты осуществляются на пожертвования слушателей. Рекомендуемая сумма от 250 рублей.

Пожертвования идут на восстановление уникального инструмента.

Источник: Псковская Лента Новостей
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