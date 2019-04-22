Культура

Областная библиотека приглашает на программу «Памяти памяти»

29 апреля в 15.00 Псковская областная универсальная научная библиотека (ул. Вокзальная, 48) приглашает на литературно-художественную программу «Памяти памяти».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной библиотеке, встреча из просветительского цикла «Война, которая была» продолжит Проект «БиблиоТеатр «Прямая Речь»».

Автор и ведущая Нина Яковлева, руководитель Регионального центра чтения.

Художественная цитата от писателя Марии Степановой раскрывает идею сценарной композиции: человеческая память для того и дана нам, чтоб не торжествовало беспощадное беспамятство. Памятью мы оберегаем память. Мы вспомним эпизод Великой Отечественной войны – Сталинградская битва, и расскажем историю через художественное слово. Читаем военные дневники, поэзию, романы – Виктор Некрасов «В окопах Сталинграда», Джонатан Литтелл «Благоволительницы».

В программе участвуют актеры Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина Наталья Петрова и заслуженный артист РФ, номинант премии «Золотая маска-2019» Виктор Яковлев.