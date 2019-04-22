Псковский клуб T.I.R приглашает на HYPNOTIC TRIBE 26 апреля

Клуб T.I.R приглашает псковичей 26 апреля на HYPNOTIC TRIBE. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе, вход свободный, начало в 21.00.
HYPNOTIC TRIBE - это сочетание этнического музыкального наследия и современной электронной музыки. Флейта, варган, африканские барабаны в миксе с электроникой в стиле psychill, downtempo и experimental.
Участники проекта:
Павел Барков - электроника, запись, сведение, дизайн, визуализация
Мария Анисимова - флейта, блокфлейта, вокал, варган, джембе
Любовь Кузнецова - джембе, вокал, варган, перкуссия.