Культура

«Отцы и дети» выступят в псковском «Тире» 27 апреля

Группа «Отцы и дети» выступит в псковском клубе TIR 27 апреля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе, начало концерта в 20.00, вход 100 рублей. Музыканты исполнят как проверенные временем хиты, так и абсолютно новые песни и будут рады видеть на своем концерте как фанатов, так и новых друзей.

Группа создана в 2001 году преподавателями и студентами филологического факультета Псковского пединститута (теперь ПсковГУ).

Стиль группы – «что получается, то и поем». Одна московская журналистка обозначила его как филологический рок (F-rock). В этом есть свои резоны: 1) происхождение группы, 2) особенность группы в том, что в качестве текстов для песен часто выступают стихи поэтов-классиков (и детских тоже: см. название группы). На концерте можно будет услышать фрагменты текстов Николая Некрасова, Иосифа Бродского, Веры Полозковой, Сергея Михалкова, Юрия Энтина и других. Большинство песен написано на стихи псковского поэта Геннадия Кононова.

Состав группы неоднократно менялся (студенты периодически получают «путевку в жизнь»).

В настоящее время «Отцы и дети» – это:

«отцы»: Вадим Андреев – гитара, вокал; Татьяна Никитина – барабаны; Елена Рогалёва – бас-гитара; Елена Южакова – клавишные;

«дети»: Татьяна Николаева – блок-флейта, Даниил Михайлов – мелодика.

С 2009 года с группой сотрудничает, придавая ей новое звучание, новгородский рэпер Виктор Карпушкин.

Все вырученные с концерта средства будут перечислены псковскому Центру лечебной педагогики.