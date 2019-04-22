Культура

Кинематографисты, работающие над фильмом «Учености плоды», осмотрели будущие съемочные локации в Михайловском

Сотрудники Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» обсудили ряд технических и творческих вопросов с представителями группы кинематографистов во главе с известным режиссером Игорем Угольниковым, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее. Кинематографисты посетили музей, где будут снимать сцены художественного фильма «Учёности плоды» — о событиях, которые происходили в Михайловском в годы Великой Отечественной. Съемки фильма в Пушкиногорье начнутся 5 июля и, как планируется, будут длиться немногим больше месяца.

Фото: музей-заповедник «Михайловское».

В это время здесь побывают Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Анастасия Мельникова и многие другие известные актеры.

Напомним, что фильм «Учености плоды» - совместный проект киностудии «Ленфильм», студии «Военфильм», CornerWork. Активную поддержку этой работе намерена оказать администрация Псковской области.