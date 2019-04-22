Культура

Обновление Усвятского Дома культуры продолжится

В четверг, 25 апреля, губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил Усвятский районный культурный центр, где во взаимодействии федеральной, региональной и местной властей проводятся ремонтные работы, обновляется материально-техническая база.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, директор учреждения Надежда Иванова рассказала губернатору о том, что в прошлом году выделенные из резервного фонда президента РФ 5 млн рублей были направлены на капитальный ремонт зрительного зала, замену окон, дверных проемов, электрики. Еще 1 млн рублей был выделен в рамках проекта партии «Единая Россия» «Местный Дом культуры» на ремонт входного крыльца и косметический ремонт дискотечного зала.

В ближайших планах - купить одежду сцены, кресла и световое оборудование. На эти цели в этом году по партийному проекту ДК получит еще около 3 млн рублей. Также необходимо отремонтировать помещения 2-го этажа, нижнюю часть крыльца и фасад здания. Общая стоимость работ составляет 7 млн рублей.

Михаил Ведерников подчеркнул, что Дом культуры может и дальше рассчитывать на поддержку со стороны администрации области и района. Он предложил подать заявку на продолжение ремонтных работ в том же объеме за счет средств проекта и на 2020 год. Недостающие суммы, заметил губернатор, может взять на себя областной бюджет в рамках реализации Плана мероприятий по подготовке и празднованию 1000-летия первого упоминания Усвят в летописях, которое состоится в 2021 году. «К юбилейной дате поселок Усвяты должен иметь полноценный и обновленный Дом культуры», - заметил глава региона.

Михаил Ведерников также предложил библиотеке ДК принять участие в проекте Российского книжного союза по созданию современных библиотечных центров. Руководить этим проектом в Псковской области могла бы одна из победителей конкурса Лидер года, библиотекарь Порховской ЦБС Татьяна Николаева.

Кроме того, в этом году проект «Формирование комфортной городской среды» позволит привести в порядок прилегающую к ДК территорию. На эти цели будет выделено 1,5 млн рублей. Решение благоустроить площадь районного Дома культуры приняли сами жители поселка.

Добавим, что в состав Усвятского центра культуры входят 12 филиалов, в которых работают 31 человек. ДК расположен в здании 1987 года постройки, здесь есть зал для танцевальных вечеров и дискотек, зрительный зал вместимостью 300 человек. На базе Дома культуры работает 14 клубных формирований, в которых занимаются 206 участников. Ежегодно ДК проводят более 250 массовых культурных мероприятий, среди них - областной фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой, уроженки Усвятского района, народной исполнительницы, уникальный голос которой стал известным на всю Россию.