Культура

Псковская областная библиотека стала участником акции «Читаем детям о войне»

6 мая пройдет X Международная акция «Читаем детям о войне», ежегодное крупномасштабное мероприятие по поддержке чтения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной библиотеке, цель акции - воспитание гражданственности и патриотизма у детей и подростков в возрасте от 5 до 14 лет на примере лучших образцов детской литературы о Великой Отечественной войне.

Одновременно в самых разных уголках России и за её пределами 6 мая в 11.00 пройдут громкие читки.

Специалисты ОСП «Областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина» несколько лет являются организаторами акции в библиотеке и школах города.

В этом году на разных площадках пройдут громкие чтения рассказов Алексея Толстого «Русский характер», Леонида Пантелеева «Кожаные перчатки», Татьяны Кудрявцевой «Ирочка. Ира. Ирина» и чтение книги воспоминаний Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр».

Добавим, что за 9 лет участниками акции стали более 3,3 млн. детей и подростков.