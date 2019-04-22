Культура

Экскурсия «Война от первого лица» пройдет 9 мая в Псковском музее-заповеднике

Экскурсия «Война от первого лица» пройдет 9 мая в 14.00 в Псковском музее-заповеднике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском музее-заповеднике.

Интерактивная экскурсия разработана научными сотрудниками исторического отдела музея. По-своему формату - это интерактивная экскурсия с элементами театрализации. Ее «герои» - это жительница оккупированного Пскова Галина Федорова, партизан Михаил и радистка Ольга. Молодые люди, на чьи плечи упала неподъемная ноша горя и бед войны. Через их рассказы участники экскурсии узнают не только о судьбах конкретных людей, но и получают полноценное представление о том, как жили и боролись с врагом люди в нашем крае.

Интерактивная экскурсия, включает в себя так же знакомство с предметами солдатского и партизанского быта. Это ложки, котелки, фляги, портсигары, обмундирование, предметы вооружения. Каждый из них дает представление о разных сторонах солдатской и партизанской фронтовой жизни. Программа даёт возможность изучить, понять, прочувствовать часть истории страны, сохранить историческую память о Великой Отечественной войне, её участниках, ее роли и значении в истории страны и мира.

Приятным дополнением к программе станут песни военных лет под гитару в исполнении Валентина Сидорова.

Также в этот день в фойе в режиме нон-стоп будет транслироваться короткометражный фильм «Лошадка для героя», эпизоды которого были сняты в нашем музее в рамках Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России» в 2018 году.

Место проведения: экспозиция «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» (ул. Некрасова, 7).

Стоимость участия: бесплатно.

Количество мест ограничено. Предварительная запись обязательна по телефону 8 (8112) 66-33-11.