Культура

На выставку самобытного художника Андрея Щукина приглашает Дом офицеров

Псковичей приглашают на открытие персональной выставки Андрея Щукина «Для Вас рисую с наслажденьем...» в Доме офицеров. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы выставки, название авторское, Андрей Щукин таким образом обращается буквально к каждому персонально.

Автору 60 лет. 20 лет назад любовь к рисованию победила прежнюю страсть к поэзии. Раньше он писал стихи, теперь рисует карандашом, фломастером и создает компьютерные творения.

Карандашный рисунок его - утонченный до трепетности, зато обработанный при помощи современных технологий он обретает не свойственный ему в рукотворном виде напор. И это порождает совершенно новые эмоции у зрителя... Андрей получает откровенное удовольствие от работы с цветом, от дерзких экспериментов.

И эксперименты эти интересны и практически не предсказуемы именно потому, что Щукин - художник самодеятельный, не учившийся ни рисунку, ни композиции, ни цветоведению, ни анатомии в специальных школах и академиях. Раньше это определение было в ходу, и Пскову были хорошо известны имена прекрасных самодеятельных художников Василия Маркова, Александра Хлебникова, Алексея Евдокимова, Николая Гусакова, Виталия Фуфаева, Ивана Болдузева.

Сегодня непрофессиональные художники откровенно стесняются именоваться самодеятельными. Может, напрасно все-таки?

Всех, кому интересны художники самобытные, приглашают на вернисаж в Доме офицеров 30 апреля в 16.00.