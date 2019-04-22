Культура

Выступления исследователей из России, Франции и Эстонии вошли в программу чтений «Библиотека в усадьбе» в музее-заповеднике «Михайловское»

Сегодня в государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» открыли традиционные научно-практические чтения «Библиотека в усадьбе». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты новостей в музее, тема конференции этого года - «От вас беру воспоминанье, а сердце оставляю вам...». В программу сегодняшнего заседания включено десять докладов и сообщений от исследователей литературы и культуры из России (Санкт-Петербург, Москва, Пушкинские Горы) а также Франции и Эстонии.

Планируется, что материалы чтений будут опубликованы в одном из ближайших выпусков научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана», которое выходит в свет силами музея-заповедника с 1996 года и на сегодня насчитывает уже 71 выпуск.