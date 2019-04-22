Культура

В библиотеке им. М.И. Семевского состоится вечер памяти пианистки Марии Юдиной

30 апреля в Центральной городской библиотеке им. М.И. Семевского города Великие Луки (ул. Пионерская, 7) состоится вечер памяти, посвященный жизни выдающегося музыканта-исполнителя Марии Юдиной: «Один в поле воин. Духовный путь пианистки Марии Юдиной».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Великолукской епархии, в трагические времена безбожного режима Мария видела свое призвание в том, чтобы нести в мир память о Боге и достоинстве человека, говорить о смысле жизни и вере через культуру. Ее обширный круг знакомств от митрополита Антония Сурожского и священника Павла Флоренского до Пастернака и Солженицына, ее огненное чувство справедливости и сострадания неразделимы от музыкального таланта как жизненного призвания.

Мероприятие организовано Воскресенским православным братством по благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия.

Ведущий встречи - музыкант, альтист, выпускник Московской консерватории, бакалавр богословия, исследователь жизни и наследия М.В. Юдиной Сергей Бурлака.

Вход свободный.