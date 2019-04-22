Порховский краеведческий музей приглашает принять участие во Всероссийской научно-практической конференции «XVI Порховские краеведческие чтения», которая состоится 27 - 28 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.
Пленарное заседание конференции будет посвящено теме: «100-летие Порховского музея».
Порховский музей предлагает перечень юбилейных дат, среди которых можно выбрать тему для доклада. Самостоятельный выбор темы, связанной с историей, культурой, традициями Порховского края, также не возбраняется. Юбилейные даты в 2019 году:
По итогам конференции издается сборник материалов. Принимающая сторона организовывает 2-х разовое питание и праздничный ужин, экскурсионную и концертную программу. Командировочные расходы и проживание за счет направляющей стороны. Решение об участии в чтениях и тему выступления просим сообщить удобным способом до 1 августа. Заявку присылать по почте muzej-porkhov@yandex.ru, сайт музея здесь, тел.: 8 (81134) 2-10-20