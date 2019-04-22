Культура

Порховский краеведческий музей приглашает принять участие во Всероссийской научно-практической конференции

Порховский краеведческий музей приглашает принять участие во Всероссийской научно-практической конференции «XVI Порховские краеведческие чтения», которая состоится 27 - 28 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Пленарное заседание конференции будет посвящено теме: «100-летие Порховского музея».

Порховский музей предлагает перечень юбилейных дат, среди которых можно выбрать тему для доклада. Самостоятельный выбор темы, связанной с историей, культурой, традициями Порховского края, также не возбраняется. Юбилейные даты в 2019 году:

5 лет назад проведены археологические раскопки в Порховской крепости

10 лет назад (9 октября 2009г.) в крепости открыт «Музей почты»

10 лет как возобновлена традиция присвоения порховичам звания Почетного гражданина Порхова

40 лет (15 июля) со дня смерти порховского поэта А.И.Шабанова

60 лет со дня постройки здания кинотеатра «Родина»

75 лет (26 февраля 1944г.) со дня освобождения Порхова от фашистов

80 лет назад (1939г.) в д.Шемякино Порховского района родился поэт А.И.Гусев

85 лет назад (1934г.) во Владимирце родился поэт О.А.Алексеев

95 лет со времени основания Верхнемостской библиотеки-филиала

220 лет назад (осенью 1799г.) С.Л.Пушкин и его супруга Н.О. провезли сына Александра, которому было несколько месяцев от роду, из Москвы в Михайловское через Порхов

245 лет (1774г.) с того времени, как архитектор И.Е.Старов работал над проектом города Порхова

780-летие города Порхова

По итогам конференции издается сборник материалов. Принимающая сторона организовывает 2-х разовое питание и праздничный ужин, экскурсионную и концертную программу. Командировочные расходы и проживание за счет направляющей стороны. Решение об участии в чтениях и тему выступления просим сообщить удобным способом до 1 августа. Заявку присылать по почте muzej-porkhov@yandex.ru, сайт музея здесь, тел.: 8 (81134) 2-10-20