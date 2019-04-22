Культура

Новая выставка «Пасха - праздник который нельзя забывать» открылась в Великих Луках

В художественном салоне города Великие Луки открылась новая выставка «Пасха - праздник который нельзя забывать». «Каждый год в художественном салоне проходит пасхальная выставка. Это хорошая возможность мастерам декоративно-прикладного творчества представить свои работы, и хочу отметить, что с каждым годом эта выставка становится интереснее и разнообразнее, привлекает все большее количество участников», - рассказала директор салона Евгения Соо.

В этом году на выставке представлен декупаж Елены Капелевич, Людмилы Лабецкой и Ольги Аксенчиковой, лаковая миниатюра Владимира и Сергея Киякбаевых, резьба по Константина Артюхова и Михаила Богданова, живописные работы Олега Александрова.

Объединяет все эти работы одна тема – светлый праздник, который нельзя забывать.