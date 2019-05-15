Культура

Фотовыставка «Прикоснись к живой природе» открылась в Псковском колледже искусств

Фотовыставка «Прикоснись к живой природе» студентки 4-го курса специализации «Фотовидеотворчество» Марии Лукьяновой открылась в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, автор представила 26 фоторабот: пейзажи Псковского края, окружающий мир, растения и насекомые. Часть фоторабот выполнены в технике макросъемки.

По словам Марии, именно природа служит для нее мощным источником вдохновения. «Псковщина - волшебный край лесов и озер, живописнейших пейзажей и чистейшего воздуха - восхищает и поражает своей красотой», - отметила автор на открытии своей персональной выставки.

С творческим поздравлением от студентов выступила Дарья Ямщикова, которая прочитала авторское стихотворение «Река», посвященное реке Великой.

По традиции свою студентку поздравили преподаватели Владимир Храбрецов и Николай Владимиров. Провела церемонию открытия выставки студентка специальности «Социально-культурная деятельность» Виктория Бойцова.

Выставка будет открыта до 30 мая. Вход свободный. Адрес отделения культуры и искусств: ул. Набат, 5.