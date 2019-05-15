Культура

24 мая откроется выставка молодых художников Пскова «Светлый голос в сумерках»

24 мая, в День славянской письменности и культуры, Центральная городская библиотека города Пскова приглашает на открытие выставки молодых художников Пскова «Светлый голос в сумерках», посвященной замечательному российскому писателю Юрию Куранову (1931 – 2001). В экспозиции представлено 20 работ – иллюстраций к лирическим миниатюрам автора, славу которого делят два города – Псков и Калининград. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Юрий Куранов жил и работал в Пскове в 70-х годах прошедшего века, именно на псковской земле он создал два больших романа - «Заозерные звоны» и «Глубокое на Глубоком». Потом в его рассказы приходит Псков, соседний Изборск, любимое Михайловское. Своим творчеством он навсегда вписал псковскую страницу в историю русской литературы. В 1982 году писатель вынужден был уехать в калининградский Светлогорск. Теперь там хранится его архив, создан литературный музей, где хранятся издания его произведений на разных языках, одна из библиотек на калининградской земле носит его имя. Скоро в Калининграде и Светлогорске появится улица имени Юрия Куранова.

Авторы выставки «Светлый голос в сумерках» решили пополнить фонды калининградского литературного музея Куранова и передать свои работы в дар Калининграду в областную научную библиотеку.

«Труднейшее дело перевода слова в живопись, графику, когда уже не о переводе идет речь, а о «счастливом эквиваленте», когда мы видим, как в графических листах родился образ - «зеркало» лирической миниатюры Юрия Куранова», - отозвался о работах художников писатель Валентин Курбатов, долгие годы друживший с Юрием Курановым.

В день открытия выставки своими воспоминаниями поделится писатель Владимир Клевцов, который считает себя учеником и последователем Юрия Куранова. Ожидается и сенсация. Писатель Игорь Исаев расскажет, как он обнаружил неизвестную рукопись Юрия Николаевича в поселке Середка Псковской области. Специальным гостем этого дня будет хранитель наследия писателя из Калининграда Светлана Постникова.

Открытие выставки пройдет в рамках проекта «Читающие соседи» при поддержке Управления культуры администрации Пскова.

25 мая ожидается поездка в село Глубокое Псковской области, где в бывшем имении графа Гейдена в просвирной из дикого камня с видом на озеро Глубокое несколько лет подряд жил и творил Юрий Куранов.