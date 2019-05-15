Культура

В Пскове открылась первая в России иммерсивная камерная выставка-променад с тифлокомментариями

Сегодня, 21 мая, в Пскове открылась первая в России иммерсивная камерная выставка-променад с тифлокомментариями по книгам Даниила Гранина «Ожившие портреты».

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, над проектом работали специалисты Псковской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих и студенты областного колледжа искусств, преподаватели и ученики коррекционной школы №5. Автор данного экспериментального проекта - заместитель генерального директора по научной работе Псковской областной универсальной научной библиотеки Ирина Королева.

Мероприятие прошло на Золотой набережной. Учащиеся Псковского колледжа искусств обыгрывали сцены из произведений Даниила Гранина. В основе иммерсивной выставки — произведения Даниила Гранина «Блокадная книга», «Клавдия Вилор», «Причуды памяти», «Она и все остальное».

Незрячие и слабовидящие, глухонемые читатели попадали на страницы книг писателя. Все, что происходило на Золотой набережной, действия героев, взаимодействия их между собой описывала тифлокомментатор Ирина Сивакова.

Ирина Королева отметила, что глухонемые школьники узнали о данной акции и сами решили принять участие в мероприятии.

Иммерсивная выставка-променад дала читателям уникальную возможность вовлечься в действие не только эмоционально, но и физически: чувствовать запахи и прикосновения, исследовать картины на ощупь.

«Я очень благодарна всем участникам первой иммерсивной выставки в Пскове», - завершила мероприятие Ирина Королева.

Участникам выставки были вручены дипломы и сладкие подарки.

Отметим, что иммерсивная камерная выставка проводится в рамках межрегиональной многосерийной программы мероприятий просветительско-соревновательных погружений в произведения Даниила Гранина «Ощущая счастье жизни»,разработанной согласно указу президента Российской Федерации от 21.12.2017 г. № 619 «Об увековечении памяти Д.А. Гранина и праздновании 100-летия со дня его рождения».