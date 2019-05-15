Культура

Псков вошел в топ-10 лучших российских городов для посещения музеев

Псков вошел в десятку лучших городов России, в которые можно ездить, чтобы насладиться достоянием музеев. Об этом пишет аналитическое агентство «ТурСтат».

Источник: РИА «Новости»

Агентство, опросив более тысячи человек, определило города РФ с самыми интересными музеями.

Так, за Санкт-Петербург, как лучший город для посещения музеев, проголосовали 50 % респондентов, за Москву - более 25 %, за Нижний Новгород - 6 %, за Ярославль, Владимир и Великий Новгород - по 4 %, за Казань, Екатеринбург, Псков и Севастополь - примерно по 2 % опрошенных.