Культура

Библиотеки Пскова уходят на «Библиоканикулы»

Централизованная библиотечная система города Пскова подготовила в помощь организаторам летних школьных лагерей программу летнего чтения «Библиоканикулы».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской библиотеке, в июне-августе библиотеки Пскова будут уделять особое внимание школьникам, которые останутся на лето в городе. Для них будут организованы игры, викторины, громкие чтения, акции, квесты, виртуальные путешествия, флешмобы, экскурсии, встречи с интересными людьми, информационные часы, дни журналов, книжные выставки.

В основу программы положены знаменательные, особенно связанные с литературой даты календаря, актуальные события в жизни России и Псковской области. Библиотеки будут делать упор на патриотическое и экологическое воспитание, постараются увлечь школьников краеведением. В библиотеках будут работать тематические творческие площадки «Рукотворные чудеса».

Подробная программа «Библиоканикул» в Пскове размещена на официальном сайте библиотечной системы.

Летние чтения откроются 3 июня в 11.00 на площадке перед Библиотекой «Родник» им. С.А. Золотцева (ул. Труда, 20). В программе праздника литературные игры и конкурсы, книжные выставки, мастер-классы, выступления творческих коллективов, розыгрыши, призы и подарки. Праздник подготовлен в сотрудничестве с Псковской областной общественной организацией «Независимый социальный женский центр».

К Пушкинскому дню России во всех библиотеках Пскова будет проведена тест-акция «От строчки до строчки».

Кроме того, все лето любителей чтения ждет интерактивная книжная выставка «Больше позитива: выбирай и читай!» и марафон чтения вслух «Будем читать!».

Библиотеки города Пскова также предлагают своим маленьким читателям принять участие в летней онлайн-викторине по серии увлекательных книг Ольги Малышкиной о коте Брысе, вышедших в свет в современном издательстве «Аквилегия-М», по адресу здесь.

Эта викторина стартует 1 июня, а закончится 31 августа.

Обращаем ваше внимание, что библиотеки Пскова будут летом проводить всевозможные мероприятия не только на своих собственных площадках, но и на площадках школ города. Время проведения и темы мероприятий – по согласованию.

Ознакомиться с программами летнего чтения и записаться на них можно здесь.