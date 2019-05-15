Культура

Хоровой праздник в День славянской письменности и культуры в Пскове соберет более 600 участников

24 мая, в День славянской письменности и культуры, в Пскове пройдет традиционный хоровой праздник. Мероприятие соберет более 600 участников. Выступления хоров начнутся в 15.00 в Городском культурном центре.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в празднике примут участие хоровые коллективы общеобразовательных и музыкальных школ города Пскова, а также Дома детского творчества. В областную столицу также приедут коллективы из Порхова, Опочки и Дно.

«Во многих муниципалитетах хоровые коллективы находятся на стадии становления, поэтому такие мероприятия очень важны. Дети послушают выступления своих сверстников и смогут перенять их опыт», - рассказали в Псковском областном центре народного творчества.

Репертуар хорового праздника будет разнообразным. Коллектив Свято-Тихвинской гимназии исполнит духовные произведения, также прозвучат академические сочинения, народные и детские песни. Каждый коллектив представит по две композиции, после чего сводный хор исполнит произведения «Широка страна моя родная» и «Калинка». Вместе с Заслуженной артисткой России Натальей Александровой дети споют «Живи, мой Псков! Живи, моя Россия!».

По итогам мероприятия коллективы получат дипломы участников хорового праздника, а также сладкие подарки.

Организаторами мероприятия выступают Псковский областной центр народного творчества и региональное отделение Всероссийского хорового общества при содействии комитета по культуре и комитета по образования Псковской области, администрации города Пскова.

Напомним, что Псковская земля является родиной хорового фестиваля. В мае 1911 года здесь прошел первый в России певческий праздник, а спустя сто лет, в мае 2011 года, традиция была восстановлена.

В августе прошлого года инициативу министра просвещения РФ Ольги Васильевой по развитию детского хорового пения поддержали тогда еще врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и митрополит Псковский и Порховский Тихон.