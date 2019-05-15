Культура

Псковская областная универсальная научная библиотека проводит цикл мероприятий «Летнее чтение. Сезон 7»

В июне-августе Псковская областная универсальная научная библиотека в помощь организаторам летних школьных лагерей города Пскова проводит цикл мероприятий «Летнее чтение. Сезон 7»: информационно-познавательные, краеведческие и просветительские программы, беседы, игры, презентации, литературно-музыкальные композиции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

В связи с ремонтом Псковской областной универсальной научной библиотеки предлагаем проведение мероприятий непосредственно в школах.

Время проведения и темы – по согласованию.

Запись по электронной почте vladimirova@pskovlib.ru или по телефону 72-83-98 – Василиса Владимирова, заместитель генерального директора по развитию ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека».

Ознакомиться с программами летнего чтения и записаться в Псковскую областную библиотеку для детей и юношества им. В. А. Каверина (Сиреневый б-р, д. 3) можно по телефону: 68-20-19; в ОСП «Псковская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» (ул. Набат, д. 5) по телефону: 72-89-49.

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