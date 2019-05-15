Культура

Псковская библиотека приглашает псковичей в Ганзейское путешествие

Псковичей приглашают в необычайное ганзейское путешествие. Желающих принять участие в увлекательном путешествии-приключении ждут 23 мая на вечернюю встречу в библиотеке с 18.00 до 21.00 часа на Сиреневом бульваре, дом 3.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской библиотеке, маленькие путешественники смогут познакомиться со сказками старого Пскова и городов Ганзы, попытать удачу в настольной игре «Из Любека в Псков» и своими руками смастерить куклу на мастер-классе по изготовлению средневековой игрушки.

Молодежь и взрослые путешественники, посетив площадку эрудитов, угадают ганзейский город по его гербу, и помогут псковскому купцу правильно подобрать товар.

Наше путешествие включает виртуальную прогулку по средневековому Псковскому Торгу, квест-выставку «Дорогой Ганзейского союза», викторину «Что ты знаешь о Ганзе?». В путешествии зрителей будет сопровождать псковский купец Якимка с семьей, будем звучать средневековая музыка, а в Торговых рядах можно будет приобрести изделия местных мастериц, и отведать псковские пирожки с киселем и травяным отваром.

На открытой площадке умелые танцоры помогут освоить средневековые танцы.

Все участники откроют для себя ганзейскую страницу в истории нашего удивительного Пскова.