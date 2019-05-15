Культура

Сегодня в мемориальном музее имени Римского-Корсакова пройдет интерактивная программа «Чудеса в городе Леденец»

В год 175-летнего юбилея Н.А. Римского-Корсакова в рамках фестиваля «День Н.А. Римского-Корсакова» в музее-усадьбе пройдет интерактивная программа «Чудеса в городе Леденец». Как сообщается на официальной странице Псковского музея в Инстаграм, в 12.00 начнется интерактивная программа-занятие «Чудеса в городе Леденец» при участии музыкальной школы поселка Плюсса. Интерактивная программа построена на опере «Сказка о царе Салтане», которая будет исполняться при непосредственном участии посетителей музея. Участники праздника окажутся в гостях у царевича Гвидона, увидят чудеса сказочного города Леденец и прекрасную царевну Лебедь.

В состав сценария входят обрядовые весенне-летние игры и хороводы. До начала театрализованной постановки посетители познакомятся с мемориальной усадьбой и домом в Любенске, а также выставкой «Путешествие в мир оперы» (дом-музей в Вечаше) по материалам фондов Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств.

На выставке представлены эскизы современных художников – выпускников Российской академии художеств – к операм Римского-Корсакова «Псковитянка», «Садко», «Сказание о невидимом граде Китеже» и «Золотой петушок». В завершение программы всех гостей ждет ароматный чай на травах с домашним пирогом. Стоимость: детский билет – 200 рублей, взрослый билет – 250 рублей (в стоимость включено угощенье). Справки по телефонам: +7(881133)21553, +7(881133)21253. В программе: экскурсия по усадьбам Любенск, Вечаша.

Адрес: Псковская область, Плюсский район, п/о Которск, д. Любенск