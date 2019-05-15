Три проекта в сфере культуры из Псковской области получат субсидии из федерального бюджета

Министерство культуры Российской Федерации выделило больше 120 субсидий из федерального бюджета на реализацию проектов, разработанных некоммерческими организациями со всей страны. Псковская область представлена в списке тремя заявками, сообщает пресс-служба областной администрации.
Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» получил средства на реализацию сразу двух проектов в сфере музыкального искусства: «Развитие хорового пения в Псковской области» и «Хоровой праздник в рамках Ганзейских дней Нового времени».
Общественное молодежное движение «Лига молодежи Псковской области» получит финансирование на реализацию выставочно-театрального проекта «Псков как зеркало истории православия в России».
Средства на поддержку НКО предоставлены в рамках реализации национального проекта «Культура». Все участники, получившие субсидирование, организуют мероприятия, направленные на поддержку и популяризацию русского языка, литературы, народных художественных промыслов и ремесел, а также укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей.