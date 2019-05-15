Культура

XXIV Юношеская конференция в рамках Дня славянской письменности и культуры пройдет в Пскове

27 мая в 15.00 Псковская Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василева приглашает на XXIV Юношескую конференцию, посвященную 1050-летию памяти святой равноапостольной княгини Ольги, 720-летию со времени завершения княжения Довмонта-Тимофея, 445-летию выхода в свет издания «Азбука» Ивана Федорова - печатной книги для обучения письму и чтению, 275-летию со дня рождения русского просветителя Н.И. Новикова, 130-летию основания петербургского издательства Брокгауза и Ефрона в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры. В конференции примут участие студенты, школьники, филологи, краеведы, писатели.

В программе выступления докладчиков; творческая встреча с членом Союза писателей России, автором трилогии о князе Довмонте - Тауфиком Рахматуллиным; выступление клуба исторической реконструкции «Орден» и книжно-иллюстративные выставки книг из фондов Историко-краеведческой библиотеки им. И.И. Василёва.