Культура

62 творческих коллектива зарегистрировались для участия в Международных Ганзейских днях в Пскове

Для участия в Международных Ганзейских днях в Пскове зарегистрировано 62 творческих коллектива, из них 30 - иностранных. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 24 мая, сообщила директор «Ганзейской дирекции по проведению праздников» Татьяна Пустошкина в ходе совещания по подготовке к проведению Ганзы в областном центре.

«Наша задача - распределить их по площадкам. Мы уже понимаем, что придется сокращать время их выступления, чтобы все уместились в программу. У всех есть специфические райдеры, которые также необходимо будет учитывать», - прокомментировала она.

Татьяна Пустошкина также напомнила, что программой по официальному открытию Международных Ганзейских дней в Пскове занимается региональное управление культуры при администрации Псковской области.

«Шествия на открытие не предполагается в связи с ранним проведением этой церемонии. Шествие будет только во время церемонии закрытия. На время шествия будут перекрываться Ольгинский и Троицкий мосты», - рассказала также Татьяна Пустошкина.