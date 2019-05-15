Культура

Хотя бы на час взвалить на себя «крестьянские заботы» предлагают гостям музейного комплекса в Бугрово

Новую культурно-просветительную интерактивную программу «Крестьянские заботы. Зарисовки из жизни псковской деревни» с сегодняшнего дня и далее по пятницам предлагает своим гостям Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, программа знакомит взрослых и детей (12+) с повседневной жизнью русского крестьянина пушкинского и постпушкинского времени. Проходит занятие в музейном комплексе в Бугрово. Здесь гости заповедника узнают, как правильно и при этом быстро растопить русскую печь, как с утра приготовить в ней простую, но очень вкусную еду, а вечером поудобнее устроится спасть на лежанке.

Хлопоты у русской печи на картине Игоря Шаймарданова из собрания музея-заповедника «Михайловское»

Рассказ обо всех этих и прочих бытовых премудростях, а еще о местных поверьях и каждодневных обычаях ведет «бугровская крестьянка». «Беседует» она с многочисленными прибаутками и присказками, но, главное - у нее настоящий, святогорский говор, какой бытовал здесь при Пушкине и частично дошел до наших дней.

Одновременно на занятие музей может принять не более двадцати человек, поэтому о своем желании стать участником «Крестьянских забот» рациональнее сообщить заранее, по телефону 8 (81146) 2-21-36. Начало программы - в 16:00, продолжительность - один час.