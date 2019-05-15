Культура

«Веселый Пушкин» Игоря Шаймарданова месяц будет гостить в Гдове

Сегодня, в канун 220-го дня рождения А.С. Пушкина, в Гдове, в Музее истории края для посетителей открыли выставку «Веселый Пушкин». Живопись Игоря Шаймарданова из фондов Пушкинского Заповедника».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», в экспозицию вошли сорок картин из разных пушкинских циклов художника, чьи жизнь и творчество неразделимо связаны с псковскими пушкинскими местами. Посетители выставки смогут увидеть отдельные работы из серий «Ситцевый Пушкин» (2001), «Михайловские царапки» (2005), «Пушкин и Арина Р.» (2010) и так далее, вплоть до цикла «МультПушкин» (2014), который Игорь Шаймарданов создал, разрабатывая серию небольших, по три минуты каждый, мультфильмов о воображаемой жизни поэта в Михайловском.

Игорь Шаймарданов. Мостик. Из серии «Пушкин и Арина Р.» (2010). Из собрания музея-заповедника «Михайловское»

Планируется, что выставка из собрания музея-заповедника «Михайловское» будет работать в гдовском музее в течение месяца, до 25 июля.

Игорь Шаймарданов. Ночные стихи. Из серии «МультПушкин» (2014). Из собрания музея-заповедника «Михайловское»

Напомним, что в фондах Пушкинского Заповедника хранится большая коллекция живописи и графики Игоря Шаймарданова. При этом картины и «картинки», как называет их сам автор, активно экспонируются: как в регионе, так и за пределами Псковской области в России, за рубежом. Так, только за три последних года «Веселый Пушкин» побывал в Поморье — в Кенозерском национальном парке (Архангельская область), в ульяновском «Доме Языковых», в минском Государственном литературно-мемориальном музее Якуба Коласа (Минск, Республика Беларусь), в Великом Новгороде, где репортёры «окрестили» выставку «Душевные картинки из жизни Пушкина», и так далее.

Кроме того, виртуальная выставка работ Игоря Шаймарданова постоянно открыта для всех интернет-пользователей на официальном сайте музея.