Культура

Фестиваль авторской песни и поэзии пройдет в Изборске в июле

VI фестиваль авторской песни и поэзии «Изборская крепость» пройдет на концертных площадках Пскова и Изборска с 11 по 14 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Изборском музее-заповеднике.

11 июля в 18.00 в Пскове состоится концерт-анонс фестиваля в Центре студенческих инициатив на пл.Ленина, 2.

13 июля в Изборске пройдет целый ряд мероприятий: в 11.00 начнут работу творческие мастерские, с 13.00 до 15.00 запланирован гостевой концерт, официальное открытие запланировано на 15.00.

С 15.15 до 17.00 в программе фестиваля - конкурсный концерт, с 17.00 до 19.30 - сольные выступления членов жюри и гостей фестиваля.

14 июля в 13.00 в Изборске пройдет гала-концерт, награждение победителей, членов жюри, гостей и организаторов. В 15.30 - закрытие фестиваля, в 16.00 начнется концерт почетного гостя фестиваля Александра Дольского.

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