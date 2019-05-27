Культура

Себежане приняли участие в XVIII Региональном детском празднике искусств в Беларуси

В XVIII Региональном детском празднике искусств «Двина – Дзвiна – Daugava», который состоялся 26 мая в городе Верхнедвинске (республика Беларусь), приняли участие творческие коллективы и солисты Себежской детской школы искусств, сообщили Псковской Ленте Новостей в Себежской ДШИ.

В этом году праздник отметил свое совершеннолетие. Под девизом «Творчество без границ» он вносит свой вклад в укрепление дружбы и взаимопонимания между жителями приграничья, поддерживает юных дарований на пути их творческого роста. Название фестивалю не случайно дала река, на протяжении многих веков соединяющая народы России, Беларуси и стран Балтии.

Участников регионального фестиваля поприветствовал председатель Верхнедвинского райисполкома Игорь Иванович Маркович. Он отметил, что именно дети и молодежь принимают эстафету культурного сотрудничества от старших поколений, именно им предстоит в будущем решать вопросы экономики и политики, а главное – жить в мире. Глава района пожелал юношам и девушкам быть настоящими посланцами доброй воли, мечтать и творить, дерзать и ставить высокие цели.

От площади Юбилейной участники праздника в сопровождении ансамбля барабанщиц колонной прошли к городскому парку на берегу Двины, где после торжественного открытия состоялся гала-концерт «Мой край родной, тебе поклон земной». Свое искусство зрителям демонстрировали юные музыканты, танцоры, вокалисты, модельеры. Каждая из делегаций постаралась удивить зрителей оригинальной программой, высоким уровнем мастерства и богатым репертуаром. Самобытные национальные танцы Латвии показали хореографические коллективы из Дагды и Краславы, яркими концертными номерами порадовали артисты из Витебска, Россон, Городка, Полоцка и Верхнедвинска (Беларусь).

Российскую делегацию на фестивале представили учащиеся Себежской детской школы искусств – Народный самодеятельный коллектив детский хореографический ансамбль «Рассыпуха» (руководители Заслуженный работник культуры Российской Федерации Изотова Лариса Александровна и Изотов Сергей Николаевич), солисты Образцового художественного коллектива детской эстрадной группы «Маленькая компания» Анна Яковлева, Анастасия Кривошеева, Степан Самсонов и Марианна Ершова (руководитель Заслуженный работник культуры Российской Федерации Федотова Наталья Анатольевна), трио трубачей (руководитель Шакуров Владимир Михайлович) и Владислав Точилов (преподаватель Дмитриев Владимир Ильич).

Все участники фестиваля получили дипломы и сувениры, но главной наградой для них стали незабываемые впечатления от встреч с талантливыми сверстниками.