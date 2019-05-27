Культура

Пушкинский музей-заповедник может стать частью федеральной программы «Моя Россия»

Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» может стать частью Национальной программы детского туризма «Моя Россия». Как сообщили ПЛН в пресс-службе администрации региона, этот вопрос обсудили участники круглого стола на выездном заседании комитета по культуре Государственной Думы РФ, которое проходит в Пушкинских Горах в понедельник, 27 мая. По мнению представителей туристической отрасли, это повысит интерес молодого поколения к классической литературе и поможет загрузить музей во внесезонное время.

«Коллеги из Тверской области рассказывают, что после посещения музея-заповедника «Ясная Поляна» интерес детей к творчеству Льва Толстого резко возрастает. Мы хотим, чтобы дети читали и Пушкина», — заметила председатель Псковского областного Союза туриндустрии Светлана Баранова.

Кроме того, по мнению специалистов турсферы, внесезонный туризм положительно скажется и на загрузке гостиниц, которые с ноября по май бывают загружены лишь на 10–12%. По мнению директора Пушкинского заповедника Георгия Василевича стоит организовывать одно-, двухнедельные обучающие туры для детей. «Ведь Псковская область — это практически учебник истории», — заметил он.

В ходе обсуждения темы был затронут вопрос безопасности перевозок детей. Из года в год требования к перевозчикам ужесточаются, а большая часть техники им не соответствует и не подходит для транспортировки детей, вследствие чего наблюдается спад детского туризма в стране. К тому же трактование правил перевозок детей в различных субъектах РФ разнятся, от этого межрегиональные путешествия становятся затруднительными. Также есть сложности с привлечением иностранных туристов, поскольку стоимость визы зачастую превышает стоимость путевки. Все вопросы могут решится с помощью законадательных инициатив.

Псковская область участвует в федеральной программе «Моя Россия» уже два года. В 2016 году в рамках программы был разработан маршрут «Духовные истоки» Псков — Изборск — Печоры, по которому регион посетили 600 школьников. В 2018 году в маршрут был дополнительно включен город Порхов, программа охватила порядка 1,5 тыс детей. Пушкинский музей-заповедник вошел в маршрут 2019 года впервые. Организаторы рассчитывают привезти в Псковскую область около 1 тыс школьников. Решение о включении Псковского региона в национальную программу «Моя Россия» с новым маршрутом будет принято в ближайшее время в Министерстве культуры РФ.

Напомним, о необходимости включить Пушкиногорье в федеральную программу «Моя Россия» губернатор Псковской области Михаил Ведерников говорил в начале 2018 года во время посещения «Михайловского». Кроме этого Глава региона поручил проработать возможность проводить экскурсии для детей из малообеспеченных семей.