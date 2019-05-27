Культура

В псковском арт-кафе выступит музыкант-лауреат Грушинского фестиваля Илья Оленев

9 июня в псковском арт-кафе «Аркадия» (Октябрьский пр., 30А) выступит поэт, музыкант, член Союза Писателей России Илья Оленев.

Жанр — философская урбанистическая лирика. Член творческого объединения «Заозёрная школа». Ученик Геннадия Викторовича Жукова, одного из основателей Заозёрной школы поэзии Ростова-на-Дону. Учитель русского языка и литературы. Выпустил несколько музыкальных дисков. В 2015 году вышла книга стихов «Письма», в 2017 — книга «Радости ради».

Родился в Свердловске (Екатеринбург) 22 марта 1981 года, жил в Кирове (Вятка), Ростове-на-Дону. Учился в Вятском Государственном Педагогическом институте и Литературном институте им. Горького (Москва). Сейчас перебрался в Воронеж. Активно гастролирует по России и ближнему зарубежью. Лауреат и член жюри многих всероссийских и международных фестивалей авторской песни и поэзии, включая знаменитый фестиваль им. В. Грушина (Самара).

«Я и сам не могу определить стиль, в котором работаю. Я пытаюсь писать стихи под свою музыку, которую исполняю на гитаре. Можно ли назвать это авторской песней? Почему бы нет, если больше приткнуться некуда. Тем более мы чем-то похожи с ребятами из КСП. Они меня понимают, я тоже им жить не мешаю. Когда-то я определил свое творчество, как философская урбанистическая лирика. Собственно, я это придумал, я этим и живу.» (И. Оленев)

Илью смело можно назвать гордостью современной русской литературы, его стихи включены в обязательную программу для филологов в Белоруссии. Тексты Ильи можно (и нужно) разбирать построчно, вытягивая новые и новые смыслы из каждого слова. Его песни западают в душу. Многогранность творчества позволяет каждому найти в них что-то своё. При каждом новом прослушивании открывается что-то новое в музыке, словах, интонации. Даже если просто читать текст с листа ощущение цельности и ценности не станет меньше.

«Авторская песня — это прежде всего поэтическое слово. А слово — элитарно, массовости не терпит. Потому никуда не денется и будет себе мирно существовать на дисках, в книжках и маленьких (человек так на сто) залах. И… слава Богу.» (И. Оленев)

Илья называет себя просто — «поэт. музыкант. отец», поскольку, ещё одно важное занятие в его жизни — воспитание маленькой дочки.

Начало концерта в 16.00. Стоимость билетов - 300 рублей. Бронь по телефону 8(953)2327968.

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