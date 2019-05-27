Культура

Отчетный концерт духового оркестра прошел в Псковском колледже искусств

Отчетный концерт духового оркестра состоялся в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова. Зрители услышали произведения отечественных и зарубежных композиторов - П.И. Чайковского, Джаккомо Пуччини, Франца Шуберта, Антонина Дворжака, Жака Офенбаха и др. Прозвучала музыка из художественных и мультипликационных фильмов Владимира Косма, Эннио Мариконе, Алана Менкена, Евгения Доги.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, дирижер Станислав Жиров представил публике свое авторское сочинение «Воспоминание о духовом оркестре».

В качестве солистов оркестра выступили студенты 2 – 4 курсов специализации «Духовые и ударные инструменты» колледжа Алексей Кричевский (гобой), Алексей Козлов (кларнет), Владислав Федоров (баритон), Александр Светляков (тромбон), Александр Галецкий (триба), Александра Семенова и Любовь Моисеева (дуэт валторн), а также студентка специальности «Хоровое дирижирование» Ирина Лупина (вокал).

Напомним, что отчетные концерты творческих коллективов – ежегодная традиция колледжа искусств.